الإفراج عن زوج شقيقة محمد رمضان بعد دفع غرامة 4 آلاف جنيه

كشفت مصادر أمنية عن أن قوات الأمن أفرجت عن زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، المهندس حسام حامد، من ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، وذلك بعد ضبطه واستجوابه حول الفيديو والصور التي تم تداولها على فيسبوك وتضمنت إقامة حفل زفافه على شقيقة محمد رمضان.

وأكد العريس، أن الفرح كان في فيلته داخل كمبوند السلمانية بالشيخ زايد، واتبع كافة الاجراءات الاحترازية من كمامات ومطهرات أثناء حفل الزفاف، وأن الحضور كان عددهم قليل من الأسرتين.

وعقب استجوابه تم الإفراج عنه بعد سداد غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.