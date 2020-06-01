مع فتح وحدات التراخيص.. تدابير وقائية لمنع الوقوع في فخ الغرامات

عقب انتهاء فترة إجازة عيد الفطر المبارك، عادت العديد من القطاعات الحكومية للعمل مرة اخرى، مع الأخذ بالتدابير الوقائية التي فرضتها الحكومة في التواجد داخل تلك القطاعات.

ومع صباح اليوم، عاد العمل داخل وحدات التراخيص المرورية، وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، ولمدة 15 يومًا، يرصد الوطن أهم الإجراءات التي شددت عليها الحكومة لوجود المواطنين داخل وحدات التراخيص، وبينها:

- ارتداء الكمامة الوقائية شرط التردد على وحدات المرور لاستخراج تراخيص السيارات الجديدة.

- المسافات الآمنة بين المواطنين داخل وحدات التراخيص.

كما توافرت البوابات الخاصة بالتعقيم بعدد من وحدات المرور، وناشدت إدارات المرور، المواطنين المترددين على وحدات المرور، الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتغريم المخالفين بغرامات مالية، حسب ما نص عليه القرار في مادته الـ14، على أنّه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام القرار بالحبس، وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.