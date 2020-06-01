الشهاوي: العمليات ضد الإرهابين بسيناء استمرت طوال أسبوع عيد الفطر

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن مصر تمتلك أحدث الأجهزة للكشف عن المتفجرات، ولم تتوقف العمليات الخاصة بالقوات المسلحة طوال أسبوع عيد الفطر المبارك.

وأضاف "الشهاوي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يامصر" والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه الحرب على الإرهاب تتم بلا هواده وذلك لأن الجماعات الإرهابية تتسم بالتكتيكات والأساليب المتجدده بشكل دائم، موضحا أن الضربات التي قامت بها القوات المسلحة تجاه الإرهابيين كانت استباقيه قبل قيامهم بأية أعمال إرهابية محتمله.

وأكد أن القوات المسلحة بتقوم دائما بمجابهة تلك العناصر الإرهابية من خلال استراتيجية شاملة، بخلاف محاربتها للفكر وأعمال التنمية الخاصة بالدولة:"سيناء في قلب وفكر القيادة السياسية".