صور.. المئات يشيعون جثمان شهيد سيناء في مسقط رأسه بالمنوفية

شيع المئات من أهالي قرية كفر قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جنازة الشهيد مساعد أول محمد عبد الحميد السيد سليمان، والذي استشهد أمس، دفاعا عن الوطن إثر عملية خسيسة لأعداء الوطن بشمال سيناء، بحضور الدكتور أحمد القزاز رئيس مدينة أشمون نائبا عن اللواء إبراهبم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

شارك في الجنازة، المستشار العسكري بمحافظة المنوفية، واللواء محمد أحمد حسانين مساعد مدير الأمن، والعميد محمد علي مأمور مركز شرطة أشمون ولفيف من ضباط القوات المسلحة والشرطة والمئات من أهالي قرية كفر قورص ومركز أشمون.

وسادت حالة من الحزن علي جميع أبناء القرية أثناء تشييع الجثمان، وردد المشيعون هتافات مناهضة للجماعات الإرهابية ومؤيدة للدولة في حربها ضد الإرهاب، ومن أبرز الهتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، "يا شهيد نام وارتاح".

يذكر أن الشهيد متزوج ولديه من الأبناء ثلاثة أكبرهم يوسف 9 سنوات، وطفلتين بعمر 6 و 3 سنوات.