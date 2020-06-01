"تطوير التعليم" يناقش التدابير الاحترازية لـ"امتحانات المجمعات"

عقد صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع الشهري لمجلس مشروعات التطوير بنظام الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بحضور مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمستشار القانوني ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.

‏وقال الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام للصندوق، إنّ الاجتماع شهد مناقشة التدابير ‏الاحترازية التي اتخذها الصندوق والمجمعات التكنولوجية التابعة له ‏‏من حيث توفير الكمامات والأدوات المطهرة والكحول سواء للطلاب أو العاملين بالمجمعات، ووافق المجلس على شراء ماكينة "رش" لكل مجمع لتعقيم لجان الامتحانات ‏قبل وبعد كل امتحان، للحفاظ على أبنائنا الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق اليوم، أنّ الاجتماع ناقش مقترح التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لإنشاء نموذج منصة تعليمية متكاملة للتعليم عن بعد، خاصة بالمجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق، ‏على أن يقوم كل مدير مجمع بكتابة مقترح‏ لعمل المنصة.

وأوضح الحيوي، أنّه وجّه مديري المجمعات بعمل تصور ‏ورؤية مستقبلية لكل مجمع للعام الدراسي 2020/2021، من حيث سير العملية التعليمية ومتابعة الإنشاءات و‏احتياجات كل مجمع لتحديث المعامل والورش، إضافة إلى تصميم إنفوجراف موحد للمجمعات ‏التابعة للصندوق، يوضح إجراءات قبول الطلاب ومزايا الانضمام للمجمعات التكنولوجية كبديل لشهادة الثانوية العامة، وذلك في إطار بدء الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد بالمجمعات من حاملي الشهادة الإعدادية.

‏وأشار إلى أنّ المجلس ناقش إمكانية إعداد صندوق تطوير التعليم، دراسة عن تداعيات وباء كورونا على المجتمع المصري في المجالات المختلفة، على أن تسمى هذه الدراسة "ماذا بعد اكورونا؟"، وعلى هذا الأساس سيتم ‏الاستعانة بخبراء في مجال الصحة والمجتمع.

ووجه الحيوي، وأعضاء مجلس مشروعات التطوير، الشكر والإشادة إلى فريق مجمع أبو غالب التكنولوجي، لجهوده المتميزة في إنتاج "الكمامات" اعتمادا على الموارد الذاتية المتاحة من المعدات ‏ودراسة إمكانية شراء ماكينة جديدة لزيادة إنتاج كميات أكبر ‏لتوفيرها للطلاب والعاملين بالمجمع، وسكان منطقة أبو غالب كمشاركة مجتمعية من المجمع للحد من انتشار الفيروس‏ ونشر الوعي الصحي .

‏ونوه الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بأنّ المجلس وافق خلال اجتماعه على إنشاء قسم للأبحاث والتطوير ‏(R&D)، ضمن الهيكل التنظيمي ‏لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، تحت الإشراف المباشر لمدير المجمع، كما وافق على مقترحات مديري المجمعات بشأن اختبارات الطلاب لمراحل النقل أو السنوات النهائية، والتدريب الصيفي للغة الأجنبية للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالمجمعات.