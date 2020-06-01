التعليم العالي: أجرينا 50 بحثا سريريا على كورونا.. مقابل 64 في أفريقيا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان لها دور كبير في إجراء دراسات الأبحاث السريرية على مستوى العالم، فيما يتعلق بفيروس كورونا على مستوى أفريقيا، موضحا أنّ عدد الأبحاث السريرية في مصر منذ رصد فيروس كوفيد 19، بلغت 50 بحثا مقارنة بـ64 على قارة أفريقيا.

وتابع عبدالغفار، أنّ الوزارة تعاونت مع الدكتور هشام العسكري أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد في جامعة شاتمن بالولايات المتحدة الأمريكية، في مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد باستخدام علوم البيانات، في تقدير انتشار فيروس كورونا بمصر.

وأوضح الوزير خلال استعراضه مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد عبر فيديو مسجل له، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، أنّه تقدم بعرض يوم 21 مايو لآخر المستجدات والتوقعات للفيروس، لافتا إلى أنّه اليوم يتم البناء على هذا العرض لمعرفة الأحداث التي اختلفت والأرقام التي جرى تجديدها من خلال استخدام علوم البيانات.

ولفت إلى أهمية علوم البيانات في استخدامها لعلوم الداتا، لمواجهة فيروس كورونا، للمساعدة في اتخاذ القرار مع الدولة والمواطنين من خلال العلم الخاص بعلوم البيانات.

وتابع أنّ الفترة الماضية شهدت التطرق والحديث عن نسبة الانبعاثات والرصد الخارجة من محيط القاهرة والمحافظات المصرية، وكيفية رصدها من خلال الأقمار الصناعية، لرصد القرارات التي تؤدي لاتخاذ إجراءات احترازية أكثر، إضافة إلى استخدام أنواع من الموديل المختلفة للاطلاع على أكبر قدر ممكن من المعلومات واستخدمنا النموذج الأسير واللوجستي وتحدثنا عن معدل الانتشار والنمو الفيروسي.

وأكد عبدالغفار، أنّ وزارة التعليم العالي، تدرس ماضي الأرقام، وبناء على ذلك نتمكن من دراسة الواقع ووضع تصور للمستقبل بناء على الدراسات.