نصائح محافظ الدقهلية للمواطنين في أول يوم عمل بعد تعافيه من كورونا

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عدة نصائح للمواطنين بعد مروره بتجربة الإصابة ثم التعافي من فيروس كورنا المستجد، مؤكدا على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية التي تعلنها وزارة الصحة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسيل الأيدي.

وقال "مختار " في تصريحات لـ"الوطن"، في أول يوم عمل بعد تعافيه من كورونا، إن مريض فيروس كورونا يحتاج إلي الراحة والغذاء، حتى يستعيد الجسم عافيته، والاعتماد على الفواكه والبروتينات، مشيرا إلى أن إتباع برتوكول وزارة الصحة كافي للتعافي، إلا أنه عاد وألمح إلى أن بعض الحالات يمكن أن تعاني من ضيق في التنفس وتحتاج لوقت أطول للتعافي، ولو فيه حالات فيها ضيق في التنفس وكل الحالات تختلف عن الأخرى، مؤكدا "أنا التزمت ببرتوكول وزارة الصحة".

وأضاف أنه خضع للبرتوكول كاملا من حيث المسحات وعدد الأيام وبوقت العلاج بالجرعة، موجها الشكر لوزارة الصحة على جهدها الكبير في مصر كلها، وليس الدقهلية فقط، وثمن جهد الجيش الأبيض، كما قدم لهم تحيات كل مريض كان أحد الأطباء سبب في شفائه.

ووجه محافظ الدقهلية شكره العميق لأعضاء الجيش الأبيض من الأطقم الطبية وهيئات التمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبي بالدقهلية وعلى مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنهم جميعا يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا وتحقيق الشفاء للعديد من المرضى في مصر.