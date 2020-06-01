ضغط على رقبته أكثر من 8 دقائق.. تفاصيل جديدة حول مقتل جورج فلويد

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تفاصيل جديدة ولقطات فيديو أكثر وضوحا للواقعة المأساوية التي شهدتها مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا، وتسببت بموجة احتجاجات غاضبة اجتاحت مدنا أمريكية عدة.

والواقعة التي حدثت يوم 25 مايو، أدت إلى مقتل مواطن من أصل أفريقي يدعى جورج فلويد، بعد معاملة عنيفة من جانب شرطي جثا بركبته فوق عنق الضحية لنحو 9 دقائق، بعد أن أنزله من سيارته بالقوة.

وبدأت القصة عندما اتصل صاحب متجر بالشرطة، متهما "فلويد" بأنه دفع 20 دولارا مزيفة ثمنا لعلبة سجائر.

وبعد 17 دقيقة من وصول الشرطة إلى موقع الحادث، كان "فلويد" (46 عاما) ملقى على الأرض وفاقدا للوعي بعد التعامل العنيف من جانب الشرطة، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق.

ومن خلال الجمع بين مقاطع فيديو من المارة وكاميرات المراقبة، ومراجعة الوثائق الرسمية، أعادت "نيويورك تايمز" صياغة تقرير طويل نسبيا عن تفاصيل القصة المأساوية.

ويظهر في مقطع الفيديو ضباط الشرطة يقومون بإجراءات "تنتهك سياسات إدارة شرطة منيابوليس" وفق وصف الصحيفة، وتحولت تصرفاتهم إلى فعل مميت لأنها جعلت الشاب غير قادر على التنفس، علما أنه قال إنه لا يستطيع التقاط أنفاسه، فيما طلب بعض ممن شاهد الموقف المساعدة لإنقاذ حياته.

كما يظهر في الفيديو بوضوح أكبر ديريك شوفين، الضابط الذي تسببت ضغطاته على رقبة "فلويد" في وفاة الأخير.

وبحسب الشكوى الجنائية، فإن "شوفين" بقي جاثما على عنق "فلويد" في هذه الوضعية المؤلمة لمدة 8 دقائق و46 ثانية، فيما يظهر مقطع فيديو "نيويورك تايمز" أن الضابط لم يرفع ركبته حتى بعد فقدان الضحية للوعي، إلى أن وصل المسعفون ليحملوا الضحية "منتهيا".