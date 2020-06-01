مصدر لـ"الوطن": 482 إجمالي إصابات كورونا في دمياط.. والوفيات 41

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة في دمياط أن عدد الإصابات المسجلة في محافظة دمياط بلغت 482 إصابة بعد تسجيل 6 حالات جديدة إصابة بينهم حالتين من خارج المحافظة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 41.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن السبب وراء تزايد الأعداد نظرا للعادات الاجتماعية السيئة من تزاور وإقامة عزومات، وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر مشيرا إلى أن إحدى العزائم أقيمت في شهر رمضان تسببت في إصابة نحو 30 شخصا من أسرة واحدة بفيروس كورونا في كفر المنازلة بدائرة كفر سعد، فضلا عن إقامة عزاء لأحد الأطباء المشهورين تسبب في إصابة 11 شخصا بالفيروس بعدما توافد زملاءه والمقربين لأداء واجب العزاء.

ونفى المصدر وجود أي بؤر حاليا للإصابات متوقعا ظهور حالات بشكل مفرد سواء داخل عقار واحد أو أسرة واحدة على أن تكون متوسطة تتراوح بين 6 أو 7 مستبعدا العودة لرقم صفر الذي سبق وسجلناه ليومين متتاليين.