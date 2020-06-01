حملات لتطبيق القانون على مخالفي ارتداء الكمامة بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يجرى تعقيم وتطهير مواقف السيارات وأمام مكاتب البريد والبنوك والمصالح الحكومية، وذلك تزامنًا مع رفع الإجراءات الصحية التي أقرتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، مع بدء عودة العمل مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ حملات على المواقف لمتابعة ارتداء المواطنين للكمامة، مشيرًا إلى أنه يجرى تعقيم كافة المؤسسات الحكومية والصحية والمستشفيات.

وأضاف "نور الدين"، فى تصريحات له، أنه لا تهاون في التعامل مع مخالفي قرار ارتداء الكمامة في المواصلات العامة والأسواق، وذلك ضمن خطة المواجهة الشاملة لفيروس كورونا، موضحًا أن المواطنين بدأوا في الاستجابه لكافة الإجراءات الصحية مثل ارتداء الكمامات: "المواطن وعيه ارتفع لأكثر من 80% ومش عايز يصاب بالعدوى".

وأوضح، أن هناك حملات من قبل رؤساء المدن والقرى بالتعاون مع الشرطة وإدارة المرور بأقسامها، لتطبيق القانون على المخالفين، فضلًا عن تكثيف التواجد الشرطي فى الميادين والشوارع الرئيسية.