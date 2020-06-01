السيطرة على حريق بشقة سكنية شرق الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة المنتزه شرقي المدينة، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول، بلاغا يفيد نشوب حريق في شقة سكنية بشارع 30 بمنطقة العصافرة، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بالشقة المشار إليها بسبب حدوث ماس كهربائي، وجرى فصل التيار الكهربائي والسيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة أثار الحريق، و طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال صاحب الشقة لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.