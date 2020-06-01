تعرف على إجراءات التقدم للمدارس الرسمية للغات "التجريبيات" بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة رابط التسجيل والتقدم للمدارس الرسمية للغات "التجريبيات"، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الرابط التالي http://gizaedu.gov.eg/asp/kg/kgstudentAddadd.asp.

وطالبت المديرية، أولياء الأمور بقراءة التعليمات جيدا قبل التسجيل، موضحة أنّه لا يمكن تكرار الرقم القومي، لكن يمكن تعديل ما جرى تسجيله، كما أنّ الحقول التي بها علامة النجمة (*)، يجب تسجيل البيانات بها، وتسجيل الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد، وإدخال الرغبات الخاصة بالإدارة والتسجيل بالرغبة الأقرب لمحل السكن.

وأكدت المديرية أنّ الإدارات التعليمية المتاحة لتسجيل الرغبات بها من موقع المديرية، هي: الوراق، بولاق، جنوب، الواحات البحرية، أكتوبر، الشيخ زايد، أبوالنمرس، أوسيم، الحوامدية، البدرشين، الصف، منشأة القناطر، وكرداسة.

وكانت الوزارة أرسلت خطابا للمديريات التعليمية استعدادا لفتح باب التقدم إلكترونيا، للصفوف "الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي"، تؤكد فيه أنّ التقديم من 1 يونيو حتى 30 يونيو إلكترونيا للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين، على أن يترك مد فترات التقديم للمحافظين طبقا لظروف كل محافظة.

وحددت الوزارة عدة شروط للقبول في المدارس الرسمية ومرحلة الروضة، على رأسها أن يكون الطفل وصل إلى سن 4 سنوات فأكثر، وتكون الأولوية للطفل الأكبر سنا، وبعد قبول الطلبات إلكترونيا يتم اختيار الأكبر سنا وفقا للأماكن المتاحة في كل إدارة تعليمية ومديرية، على أن يتم تنسيق رياض الأطفال من قبل المديريات التعليمية بشكل إلكتروني.

وأوضحت الوزارة أنّ الطفل متاح له أن يقدم على رغبتين في نطاق محل سكنه الثابت في بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وعقب فحص الطلبات وفقا للسن يتم اختيار الطلاب على عدة مراحل للتنسيق، وبعدها يتجه ولي الأمر للمدرسة لتسليم ملف ابنه الورقي، ويتضمن شهادة الميلاد وصور شخصية للطفل وطلب يتم كتابته.

وشددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء التقديم واستلام الملفات الورقية من أولياء الأمور.

ولفتت الوزارة إلى أنّ الحد الأدني للتقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات فى 1 أكتوبر المقبل، ولا يقبل أي طفل اقل من هذا السن، وأن يكون سن القبول بالمستوى الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، يبدأ من 4 سنوات وحتي سن 5 سنوات و11 شهرا و 29 يوما.

وتابعت أنّ قبول أطفال في مرحلة رياض الأطفال الذين وصلوا إلى سن 6 سنوات غير جائز، على أن يتم قبول الأطفال في المدارس الرسمية للغات للأكبر سنا فالأصغر، وطبقا للكثافة المتاحة، ولا يجوز الاستثناء من شرط السن.

وأشارت الوزارة إلى أنّ المديريات تلزم من يتقدم لابنه بالمربع السكني له طبقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي، وتعتبر الإدارة التعليمية مربعا سكنيا واحدا لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لذات الإدارة، ويجوز توزيع المتقدمين لأقرب مدرسة حال وجود أماكن شاغرة وفق ترتيب السن، وأن يتم توقيع ولي أمر الطفل على تعهد بسداد المصروفات الدراسية في الموعد المحدد، ويجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات.