حملات لإزالة التعديات على الأراضي بمطوبس ودسوق في كفر الشيخ  

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاحد، حملات إزالة التعديات و مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، مشددا على فرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات.

ووجه المحافظ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.

وترأس اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية بالدولة والتعدي الجَأرّ علي الرُقعة الزراعية، حيث تم إيقاف أعمال تشوينات ردم على الأرض الزراعية، علي مساحة 8 قراريط، تابعة لجمعية علي اغا، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادوسى، وتم رفع التشوينات وحرث الأرض ورفع الأتربة وتجهيزها للزراعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تابع استفتاح أبو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بمابعة إزالة حالة تعدى على أرض أملاك دولة، بمساحة 600متر مربع، بناحية مجلس قروى برنبال، وتمت الإزالة حتي مستوي سطح الارض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.