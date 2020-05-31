صور.. حملات لتطهير وتعقيم شوارع و5 مدن في كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإستمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، و ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من إنتشاره.

وتابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت العامة والخاصة، حيث تم تطهير إدارات ومكاتب الوحدة المحلية، وكذا رش وتعقيم السيارات الواردة للمدينة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالإشراف علي أعمال الرش بجهاز الضباب لمكافحة الناموس، والباعوض، والحشرات الطائرة، بالتنسيق مع وحدة الملاريا، لمكافحة الأمراض المعدية والاوبئة.

وترأس أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال التطهير والتعقيم بعزبة غانم، التابعة لقرية الكوم الطويل، وكذا العديد من الأماكن الحيوية والخدمية بالمدينة، بالتنسيق مع الادارة الصحية، وتابع علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، بمتابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، وكذا التطهير والتعقيم بقري البكاتوش، وشباس عمير، والحصة، وقونه، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

أكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على متابعة أعمال الرش والتطهير فى قرية الجوايدة بمنشأة عباس، وكذا الرش والتطهير بقرية تيدا، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، بالإضافة إلي متابعة منع سيارات الفاكهة والخضار، والباعة الجائلين من الدخول الي سوق المدينة الأسبوعي، فضلًا عن متابعة أرتداء السائقين والركاب للكمامات الواقية بموقف سيدي سالم، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.