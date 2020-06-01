تعليم القاهرة تفتح باب التسجيل لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيا

بدأت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب التسجيل لمرحلة رياض الأطفال، بداية من اليوم وحتى نهاية الشهر الجارى وذلك من خلال الرابط الخاص بموقع المديريةwww.cairomoe.net

وقال محمد عطية، مدير المديرية، إنه وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم، تم فتح باب التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا، وعلى ولي الأمر الدخول إلى موقع المديرية لتسجيل بيانات الطفل وبإمكانه إدخال الرقم القومى للطفل بدقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2020، ويكون اختيار المدارس تبعا للمربع السكنى.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال هو 4 سنوات، ويتم القبول حتى سن خمس سنوات، ويلتزم ولى الأمر بكتابة البيانات صحيحة، ويتحمل المسئولية فى حالة وجود أى خطأ فى بيانات تسجيل الطالب.

وأكد على أنه ممنوع استلام أى أوراق من أولياء الأمور فترة تسجيل طلبات الالتحاق، على أن تعلن النتائج إلكترونيا على موقع المديرية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.