الجيزة تعلن الحرب على أفراح الفيلات.. وتغلق 5 قاعات بالشمع الأحمر

أغلقت محافظة الجيزة 5 قاعات أفراح خلال 72 ساعة، داخل فيلات على طريق المريوطية السياحي وشبرامنت في الجيزة، فضلا عن مصادرة محتوياتها واتخاذ الإجراء القانوني حيال صاحبها.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار الحملات على مدار اليوم لمواجهة ظاهرة إقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح على مستوى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وغلق قاعات الأفراح كتدبير احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.

ولفت المحافظ إلى أنّ الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس ألغت حفلي زفاف في قاعتي أفراح بشبرامنت على طريق المريوطية السياحي، فضلا عن رفع محتويات ومستلزمات وأجهزة الصوت الخاصة بالقاعتين، وقاعات أخرى داخل فيلات بطريق المريوطية.

وأوضح أنّه جرى التنبيه على القاعات في نطاق طريق المريوطية، بالامتثال لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.