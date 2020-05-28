محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي في الحوامدية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مدينة الحوامدية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إصلاح هبوط أرضي حدث بشارع المعهد الديني بمنطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية، جاء نتيجة لهبوط في بير للصرف الصحي بطول 8 أمتار، أثر على طبقة الطريق.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس مدينة الحوامدية بالتواجد الميداني ومتابعة أعمال الإصلاح، والانتهاء منها خلال فترة وجيزة، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصرف الصحي، مشددًا على إعادة الشيء لأصله، وإعادة تمهيد الطريق، مشيرا إلى أنه تم عمل تطبيب لخط الصرف بمنطقة الهبوط، واستبداله ببدالة كحل مؤقت، بدلا من الخط القديم حتى تتم أعمال الإصلاح.