أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 2-6-2020 في مصر

ترصد "الوطن" متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 2 يونيو الحالي، والتي تنوعت بين الطماطم والبطاطس والخيار والجزر والبصل على النحو التالي:

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6.5 جنيه.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.

الفاصوليا الخضراء

تراوح سعر كيلوجرام الفاصوليا الخضراء بين 5 إلى 6 جنيهات.

الثوم

بلغ متوسط سعر كيلوجرام الثوم 25 جنيها.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 5 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 4 جنيهات للكيلوجرام.

البصل

بلغ سعر البصل الأحمر 4 جنيهات للكيلوجرام.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 3 جنيهات.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي 16 جنيهًا.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 5 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ20 جنيهًا.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 5 جنيهات.