أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 2-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 02 يونيو 2020
ترصد "الوطن" متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 2 يونيو الحالي، والتي تنوعت بين الطماطم والبطاطس والخيار والجزر والبصل على النحو التالي:
الطماطم
وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6.5 جنيه.
ورق العنب
بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.
الفاصوليا الخضراء
تراوح سعر كيلوجرام الفاصوليا الخضراء بين 5 إلى 6 جنيهات.
الثوم
بلغ متوسط سعر كيلوجرام الثوم 25 جنيها.
البطاطس
تراوح سعر كيلوجرام البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه.
الملوخية
وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 5 جنيهات.
الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.
الجزر
وصل سعر الجزر إلى 4 جنيهات للكيلوجرام.
البصل
بلغ سعر البصل الأحمر 4 جنيهات للكيلوجرام.
الباذنجان
وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 3 جنيهات.
الليمون البلدي
تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي 16 جنيهًا.
الفلفل
وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 5 جنيهات.
الفلفل الألوان
جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ20 جنيهًا.
الكوسة
وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 5 جنيهات.