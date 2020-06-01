إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بقنا

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة دشنا، بوقوع مشاجرة بين عائلتين في نجع الفجيرة بقرية السمطا.

نتج عن المشاجرة إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في أماكن متفرقة بالجسم، ‌من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير المرفق بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين.