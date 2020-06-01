روسيا تنفي تدخلها في شؤون الولايات المتحدة

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تدخل بلاده في الأحداث الدائرة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم، إن موسكو تراقب ما يحدث في الولايات المتحدة عن كثب، مؤكدا أن ما يحدث هناك شأن داخلي، و"أن موسكو لم تتدخل أبدًا في الشؤون الأمريكية ولن تتدخل".

وأضاف المتحدث الروسي، ردا على تصريحات مستشارة الأمن القومي الأمريكية السابقة، سوزان رايس، أن مثل هذه التصريحات غير صحيحة وخاطئة، وأن مثل هذه التلميحات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعكس وجهة نظر واشنطن الرسمية.

يُذكر أن سوزان رايس قد ألمحت في تصريح صحفي إلى احتمال تدخل روسيا في أعمال الشغب والتظاهرات، التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية.