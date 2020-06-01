إزالة 190 مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار

شددت محافظة البحيرة، إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية، وذلك من خلال تنفيذ حملات مكثفة على المدن والمراكز بالمحافظة.

ونفذت، اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، حملة موسعه لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين، بمناطق شارع 26 يوليو، الكوبري الأوسط، وزاوية عبود، وشارع الجيش، والكوبري العائم، وشارع الجمهورية.

وأسفرت الحملة التي جاءت من خلال قسم الإشغالات بالوحدة، وبتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، عن إزالة 191مخالفة إشغال طريق، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.