عاجل.. مدبولي عن ارتفاع إصابات كورونا: الوضع لا يزال تحت السيطرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه رغم من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، إلا أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

القاهرة والجيزة والقليوبية.. أكبر 3 محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس

وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي انعقد اليوم بتقنية الفيديو كونفرانس، أنه حتى يوم 31 مايو 2020 كانت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هي أكبر 3 محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس.

ونوه إلى أن محافظة القاهرة شهدت ضغطاً كبيراً، حيث استحوذت وحدها على أكثر من 50% من أعداد المصابين، مضيفا أن محافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية تأتي في الترتيب من حيث ارتفاع معدل الإصابات.