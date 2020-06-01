فيديو.. طائرة مساعدات طبية مصرية تصل للكونغو وزامبيا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز "اليوشن" من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة من مصر للكونغو الديمقراطية وزامبيا لمساعدتهما في التغلب على فيروس كورونا، استمرارا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الفيديو الخاص بالمتحدث العسكري والمنشور عبر صفحته على "يوتيوب"، أنّه كان في استقبال طائرة المساعدات السفير المصري بالكونغو، وريموند تشديا باتي نائب وزير الخارجية الكونغولي وعدد من المسؤولين من جمهورية الكونغو، الذين أعربوا عن امتنانهم لدعم مصر الدائم للكونغو لتجاوز أزمة كورونا، وأشادوا بقوة العلاقات التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

وقال ريموند تشيدي ياباتي، نائب وزير الخارجية الكونغولي، إنّه يعرب عن سعادته بالمساعدات المقدمة من مصر في إطار مكافحة فيروس كورونا، وتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته على تضامنهما مع القارة الأفريقية: "كما تعرفون جيدا أنّه وعلى مدار التاريخ مصر دائما ما تقدم لنا الدعم والمساعدة".

وأضاف ياباتي، أنّ المساعدات المقدمة تهدف لتعزيز المزيد من العلاقات مع مصر، فيما تحرص دولته على مواصلة أواصر الصداقة مع مصر وتثمّن كثيرا هذا التضامن الأفريقي.

وقالت إينونيا وينا، نائب رئيس جمهورية زامبيا، إنّ تلك المرة ليست الأولى التي تقدم فيها مصر المساعدات إلى زامبيا، وتوجهت بجزيل الشكر لمصر لتضامنها مع شعب زامبيا في تدبير احتياجاته: "نعرب عن امتناننا للرئيس عبدالفتاح السيسي لإرساله هذه المنحة الرائعة لحكومتنا لمساعدتنا في مواجهة جائحة كورونا".