عاجل.. مدبولي: الكمامات القماش ستتوفر في أسرع وقت بمتوسط سعر 5 جنيهات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العمل يسير على قدم وساق لتوفير الكمامات القماش بأسرع وقت، حتى تكون في متناول المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن تلك الكمامات يتم غسلها وإعادة ارتدائها لمدة نحو شهر، وسيكون سعرها بمتوسط 5 جنيهات يتحمله المواطن في سبيل قدرته على الحركة والتعايش.

وطالب رئيس الوزراء أجهزة الدولة المختلفة بضرورة بذل قصارى جهدها والمتابعة بشكل يومي خلال فترة الأسبوعين المقبلين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة التعامل بمنتهى الصرامة والشدة، مشددا على ضرورة متابعة المحافظين الجادة لانضباط المواطنين وسلوكياتهم فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل الجماعي.