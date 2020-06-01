الأولوية للنمو المستدام والربح.. "نيسان" تعلن عن خطتها لـ4 سنوات مقبلة

أعلنت شركة "نيسان"، عن خطة لمدة تصل لأربع سنوات مقبلة من أجل تحقيق النمو المستدام والاستقرار المالي والربحية بنهاية العام المالي 2023، وتتضمن الخطة ترشيد التكاليف والارتقاء بالأعمال بتحويل الإستراتيجية للتركيز على أولويات جديدة.

وتقوم "نيسان"، كجزء من خطتها باتخاذ إجراءات حاسمة مع العديد من التغيرات الهيكيلة في الشركة، وتعمل كذلك على خفض التكاليف الثابتة من خلال ترشيد طاقتها الإنتاجية وخفض من التكاليف على نحو عام.

ومن خلال تطبيق تلك الخطة، تسعى الشركة لتحقيق هامش ربح تشغيلي يبلغ 5%، وحصة سوقية مستدامة حول العالم تبلغ 6% بنهاية السنة المالية 2023، بما في ذلك مساهمات متناسبة من مشروعها في الصين التي تملك 50% منه.

وتركز الخطة على اثنين من المحاور الإستراتيجية بالبناء على ريادة "نيسان" في مجالات الابتكار والتركيز على متطلبات العملاء والجودة، مع تغير مستمر في الثقافة السائدة في الشركة.

ويشمل المحور الإستراتيجي الأول الترشيد من خلال القيام بإجراءات صارمة وخفض التكلفة، والارتقاء بمستوى الكفاءة في كافة مجالات وأنشطة العمل، وتتضمن تلك الإجراءات تعديل الطاقة الإنتاجية لشركة نيسان بنسبة خفض 20% لتصل إلى 5.4 مليون وحدة في السنة.

وتسعى الشركة كذلك إلى الوصول لنسبة 80% بالنسبة للطاقة الإنتاجية للمصانع حتى تصبح عمليات وأنشطة الشركة أكثر ربحًا، إضافة إلى خفض عدد الموديلات الجديدة التي تنوي الشركة طرحها في الأسواق من 69 إلى 55 موديلًا بنسبة تبلغ 20%.

وتعمل "نيسان" طبقًا للخطة على خفض التكلفة الثابتة بما يقرب من 300 مليار ين، وتسعى إلى تعزيز الإنتاج في أمريكا الشمالية خاصة بالنسبة للموديلات الرئيسية.

وقررت "نيسان" أيضًا إغلاق مصنعها في إندونيسيا والتركيز على المصنع الموجود في تايلاند بالنسبة للإنتاج في منطقة جنوب شرق آسيا، والعمل مع الشركاء من أجل الاستفادة من مواردهم، بما في ذلك الإنتاج والموديلات والتكنولوجيات المختلفة.

أما المحور الإستراتيجي الثاني، فيتمثل في ترتيب الأولويات بالنسبة للأسواق والمنتجات الرئيسية، وتتضمن التدابير تركيز أنشطة العمليات في أسواق اليابان والصين وأمريكا الشمالية، والاستفادة من أصول تحالف "نيسان" للحفاظ على المستوى التشغيلي المناسب للشركة في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق أسيا وأوروبا.

وتسعى الشركة لإيقاف أنشطتها في كوريا الجنوبية، وإخراج العلامة التجارية "داتسون" من روسيا، وتخفيض العمليات والأنشطة في بعض دول جنوب شرق آسيا.

وقررت "نيسان" التركيز كذلك على فئات الموديلات العالمية مثل الفئات "C" و "D"، وكذلك السيارات الكهربائية والسيارات ذات الأداء الرياضي، بجانب التوسع في السيارات التي تعمل بمحركات كهربائية بما في ذلك "e-POWER"،مع توقع تحقيق مبيعات تصل إلى مليون وحدة تعمل بالكهرباء بنهاية السنة المالية 2023.

وتقوم الشركة في اليابان بإطلاق سيارتين كهربائيتين جديدتين و4 سيارات تعمل بنظام "e-POWER" مما يزيد من نسبة مبيعات السيارات الكهربائية لتصل إلى 60% من إجمالي المبيعات.

وتخطط نيسان لتقديم نظام "ProPILOT" المتقدم، لمساعدة السائق في أكثر من 20 موديلًا وفي أكثر من 20 سوقًا مختلفًا، بهدف بيع أكثر من 1.5 مليون وحدة مجهزة بهذا النظام التكنولوجي لمساعدة السائق بنهاية السنة المالية 2023.

من جانبه، قال ماكاتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لنيسان، "تهدف خطتنا لتحويل مسار أعمالنا لضمان النمو المستمر، بدلًا من التوسع الزائد عن الحد في المبيعات، وسنركز على إمكانيتنا ومهارتنا الأساسية، مع الحفاظ على الانضباط المالي، والتركيز على صافي الربح لكل وحدة، من أجل تحقيق أعلى مستويات الربحية، ويتماشى هذا مع سعينا لاستعادة ثقافة نيسان في مرحلة جديدة".

واختتم "أوشيدا" حديثه قائلًا "يجب أن تقدم نيسان قيمة مضافة لكل عملائها حول العالم، وتسعى الشركة على الدوام للارتقاء بكافة المنتجات والخدمات التي تقدمها لقطاع عريض من العملاء، والحصول على أعلى درجات الرضاء".