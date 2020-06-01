تخصيص مبنى لعزل أعضاء الفرق الطبية المصابين بكورونا بأسيوط

أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، حرص الوزارة على تخصيص أماكن لعلاج المصابين بكورونا من الأطقم الطبية، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى جاهدة لحماية أطقمها الطبية خلال مواجهتهم لفيروس كورونا، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بتوفير أقصي سبل الرعاية للاطقم الطبية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى تخصيص مبنى بالكامل لعزل أعضاء الفرق الطبية المصاببين بالمدينة الجامعية، بجانب توفير عدد من الأسرّة بمستشفي عزل أبوتيج، وكذلك غرفتين عناية مركزة لخدمة الفرق الطبية المصابة.

وأشار "زين" إلى أن فرق الدعم النفسي بمستشفيات العزل تقوم بصفة دورية بتقديم كافة سبل الدعم للأطقم الطبية، سواء للعاملين أو المصابين، لافتًا إلي أن المديرية تقوم بالتواصل المباشر مع الأطقم الطبية من العاملين بمستشفيات العزل بصفة يومية ومستمرة على مدار الساعة، لتقديم كافة سبل الدعم لهم.