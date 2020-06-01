رئيس مدينة القنطرة شرق يوجه بتوفير الدعم للمستشفى المركزي

وجه اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بالمتابعة المستمرة للمستشفي المركزي وتقديم الدعم المتاح لها من اعمال تعقيم وتطهير ونظافة حول المستشفي والسعي لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية.

وقام أحمد الإسناوي نائب رئيس المدينة بجولة تفقدية للمستشفي حيث تم تفقد العيادات الخارجية وأقسام الإشاعات والتحليل وقسم الغسيل الكلوي واللقاء بأهلي مرضي الغسيل الكلوي والاستماع إلى مشاكلهم والتي تركزت في توفير اخصائي كلي باستمرار بالقسم.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده اليوم رئيس المدينة وضم كل من أحمد الإسناوي نائب رئيس المدينة، والمهندس محمد علي سكرتير المركز والمدينة واشرف سعد مدير ادارة التموين ومحمد صابر مساعد رئيس المدينة ومسؤلى مستودع الغاز بالقنطرة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة ووضع حلول لتوزيع اسطوانات الغاز بالمدينة ووصولها للمواطن بالأسعار التي أعلنها التموين وإيجاد الحلول لمنع استغلال السريحة، توافر السلع التموينية بالمحلات وتكثيف حملات التموين علي الأسواق والمخابز، ومتابعة اعمال النظافة بالمدينة القديمة والجديدة ونقل المخلفات والقمامة إلي المقلب العمومي.