تبدأ غدا.. خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوجهت الكثير من المؤسسات والهيئات إلى تحويل خدماتها ليتم إجرائها إلكترونيا، وأعلنت شركة "بتروتريد" استقبال قراءة عداد الغاز الطبيعي بدء من غدا الثلاثاء والموافق 2 يونيو وحتى 15 يونيو الحالي.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لمتابعيها اليوم، خطوات حساب فاتورة المياه إلكترونيا، وفق الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنـــا.

- اختيار نوع نشاط العقار محل الفاتورة، ما إذا كان منزلي أو تجاري أو صناعي.

- تسجيل قراءة عداد المياه الحالية.

- تسجيل أيضا القراءة السابقة للعداد الخاص بالعقار.

- ذكر عدد وحدات العقار السكني إذا كان العداد عمارة تحتوي على عدد من الوحدات السكنية أو إذا كان العداد خاص بوحدة سكنية واحده فقط.

- توضيح حالة الصرف الصحي الخاصة بالعقار ما إذا كان مخدوم أو غير مخدوم باختيار أحدهم من الأيقونة الخاصة بذلك.

- وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة، تعرض فاتورة المياه الخاصة بالعقار، التي تحتوي على الآتي "كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، استدامة الخدمة، إجمالي مبلغ الفاتورة".

وعند الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه من الموقع الخاص بالشركة يجب مراعاة الآتي:

1- القيم الواردة بالنموذج لا تشمل أي ضرائب أو دمغات أو أقساط مديونية.

2- السعر الخاص بتعريفه الأندية الرياضية والاجتماعية وما يتبعها الوارد بالنموذج هو بعد تطبيق الخصم بنسبة 75% على التعريفة المعتمده للأندية وذلك طبقا لقانون الهيئات الرياضية.

3- حال حساب العميل على متوسط وعدم وجود قراءة سابقة وحالية، ويدخل العميل كمية المتوسط في خانة القراءة الحالية فقط.