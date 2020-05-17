خبير: يجب استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات ثابتة السعر

تشهد أسعار الغاز الطبيعي انخفاضا على مستوى العالم كله، خاصة مع انخفاض أسعار النفط الخام، حيث أن أسعار الغاز ترتبط بأسعار النفط الخام عن طريق معادلة سعرية، كما أن الدول المصدرة للغاز أوقفت صادراتها نظرا لانخفاض أسعاره عن تكلفة الإنتاج وهو ما سيشكل خسارة للدول ومنها مصر التي أوقفت تصدير الغاز الفترة الماضية.

ومن جانبه قال الدكتور جمال القليوبي الخبير في شؤون الطاقة والبترول، إن انخفاض أسعار الغاز ووقف تصديره يجب أن تستغل بشكل جيد وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال استهلاك كميات الغاز هذه في الصناعات التي لا يمكن أن ينخفض سعرها أو يقل الطلب عليها.

وأضاف القليوبي أن هناك العديد من الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز ويدخل من ضمن أساسيات الإنتاج بها مثل البتروكيماويات وصناعة الأسمدة.

وأوضح أن الأسمدة من الصناعات التي لاتتأثر بأسعار النفط أو الغاز أو بانتشار الفيروسات حيث أنها قائمة لأنها من أساسيات الزراعة وإنتاج الغذاء وهو ما لايمكن الاستغناء عنه أبدا، فالطلب على الأسمدة لن يقل وهو ما سيساهم في تشغيل واستخدام الغاز في سلع لن تتأثر بسعره العالمي.

ولفت إلى أن الدولة تتجه الآن إلى زيادة إنتاجها من الأسمدة وهو ما يتم بالفعل حيث زاد إنتاج الدولة من 11 مليون طن من الأسمدة إلى 175 مليون طن من الأسمدة، نستهلك منها نحو 10 ملايين طن ونقوم بتصدير الفائض، كما أن أسعار الأسمدة تكون أرباحها أكثر بكثير من بيع الغاز الطبيعي المسال، لأن القيمة المضافة للغاز قيمتها أكثر بكثير من المادة الأولية، ولم تتاثر بالتسعيرة العالمية.