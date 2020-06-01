"برنس" يساند جيرانه بالعزل المنزلي بتوصيل احتياجتهم مجانا: بحافظ عليهم

غايته مساعدة الآخرين، فلم يلتفت إلى أي مصاعب أو مخاطر من المحتمل أن تصيبه، بعدما دشن مبادرة تهدف لحماية جيرانه وسكان المناطق المحيطة به من المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، بشراء احتياجتهم وطلباتهم وتوفير الأدوات الوقائية بأقل من أسعارها.

"برنس موسى"، شاب في العشرنيات من عمره، دشن مبادرة من صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف مساعدة جيرانه المقيمين في العزل المنزلي بشراء احتياجاتهم من الأسواق وتوصيلهما لمنازلهم دون أي مقابل، ليقرر أن ينضم إليه عدد من أصدقائه.

فور أن عرف أصدقاء "برنس" عن مبادرته بمساعدة المصابين بفيروس كورونا بمساعدة المقيمين في العزل المنزلي، "ناس كثيرة كلمتني وعايزين يشاركوا معايا، بنشتري الطلبات اللي بتتطلب مننا وبنوصلها لحد باب المنزل".

أسباب عديدة دفعت "برنس" وزملائه لمساعدة الآخرين، "شفنا مواقف غير لائقة في التعامل معهم، زي أن ممكن الناس ترفض تبيع ليهم أو تتعامل معهم"، إضافة لحمايتهم والحفاظ على الآخرين من خروجهم من المنزل".

"الكحول والكمامات"، أكثر الطلبات التي يرغب الجميع في شرائها، كأحد أهم أساليب الوقاية من الفيروس، "بصحى بدري قبل شغلي اشتري الطلبات وأوصلها، وممكن أكمل بعد الشغل في شراء وتوصيل الطلبات لحد موعد الحظر".

لم تتوقف مبادرة "برنس" وزملائه عن هذا الحد، بل تطوعوا أيضا بشراء الكمامات وبيعها بأسعار أقل من ثمنها الحقيقي وتحملهم فارق السعر، وفي بعض الأحيان توزع مجانا، "في ناس ظروفها صعبة متقدرش على شراء الكمامات يوميا فبحافظ عليهم بمسعدتنا ليهم بتوفير الكمامة مجانا أو لو يقدر يدفع جزء من سعرها ممكن، أنا وزملائي بنتحمل السعر، ومديري في العمل تطوع أنه يساعد معانا بشراء كمامات لتوزع مجانا".