حظك اليوم الثلاثاء 2-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه طموح جدًا وعلى استعداد للذهاب إلى نهاية العالم من أجل أهدافه ليبحث عن الأفضل دون النظر إلى الصعاب.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وتشعر بحالة عدم رضا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتذكر اليوم أن لوم الآخر يصل بالحوار إلى طريق مسدود.

ومن أبرز مشاهير الحمل الفنان وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.