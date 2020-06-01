الناظر: مترشوش كحول على إيديكم.. استخدموا قطنة

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المعهد القومي للبحوث السابق، إنّ الكحول الإيثيلي ذا تركيز 70% بكل أشكاله حل نموذجي للقضاء على فيروس كورونا.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "صباح الورد" والمذاع على فضائية "ten"، أنّه استخدام الكحول يجب أن يكون خارج المنزل فقط، ولا داع لاستخدامه داخله، إذ يتم استعماله بعد مخالطة أي من المرضي، أو الغرباء أو بعد التعامل مع أموال.

وأكد أنّه لا يجوز إطلاقا الإفراط باستخدام الكحول كونه أمر خاطئ، وكذا لا يجوز رشه مباشرة على الأيدي، لكن يجب وضعه على قطنة ومسح اليد به.