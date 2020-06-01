تموين الإسماعيلية يضبط 32 مخالفة بالأسواق والمحلات والمخابز

أعلن حامد إبراهيم حامد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، تنظيم عدة حملات على جميع الأسواق والمحال التجارية بنطاق المحافظة و توابعها خلال شهر مايو الماضي و لتي يتخللها شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

أسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط و تحرير عدد 326 محضرا و مخالفة تموينية متنوعة و قد شملت تلك المحاضر عدد 64 عدم إعلان أسعار و 17 بيع بأزيد من السعر الرسمي و 48 عدم حمل شهادة صحية و عدد 4 محاضر سلع مجهولة المصدر و يشمل 40 كيلو طحينة سائلة و 164 علبه سجائر pin و41 قطعة غيار سيارات و 82 زجاجة.

كما تم تحرير محضر واحد لذبح خارج السلخانه شملت 45 كيلو جرام و تحرير 13 محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص ، و محضر واحد لسلع منتهية الصلاحية بإجمالي 100 علبه زبادي وعدد 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار المقررات التموينية لدي التجار التموينين وعدد 1 محضر عدم وجود سجل زيارات لدي التجار التموينين وعدد 6 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن و عدد 2 محضر لعدم إستخدام لافته باللغة العربية وعدد 3 عدم ممارسة نشاط علي الوجه المعتاد تجار تموينيين.

وأشار مدير التموين إلى أنه تم تحرير محضر حيازة سلع مدعمة بدون وجه حق بإجمالي 2 طن أرز تمويني و محضر واحد لعدم الإمساك بسجل العهدة فرع سعر الجملة و عدد محضر لعدم الإمساك بسجل العهدة 21 بترول مستودع أنابيب بوتاجاز و عدد 1 إستخدام أسطوانة بوتاجاز في غرض الغير مخصص تشمل 71 أسطوانة بوتاجاز سعة 12.5 كجم، وتحرير 30 محضر خبز ناقص الوزن و 21 إنتاج خبز غير متطابق للمواصفات و 39 عدم نظافة أدوات العجن و 26 عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطن و 16 عدم وجود لوحة مواعيد تشغيل المخبز و 6 عدم وجود ميزان صالح للخبز و 2 عدم وجود سجل بالزيارات بالمخابز، و 18 توقف المخابز عن الإنتاج بدون إذن رسمي.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن تكثيف حملات الرقابة التموينية على جميع الأسواق بمختلف الأنشطة لضبط ومراقبة الأسعار و مكافحة الإحتكار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق.