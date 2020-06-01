أديب عن إصابة إعلاميين بكورونا: إنها تقترب.. أبوس إيديكم البسوا كمامة

ذكر الإعلامي عمرو أديب، ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" داخل محيط الإعلام، "وارد ييجي لأي حد فينا، بدأت تقترب رويدًا رويدًا، ولازم نعرف إن الله حق"، مناشدًا المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات في الشوارع والمواصلات العامة من أجل الوقاية من الفيروس، "لو سمحتم أرجوكم، أبوس إيدكم الكمامة، الكمامة كنز لا يفنى"، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "أديب"، أن استمرار ارتداء الكمامة يساهم في تقليل العدوى، واصفًا إياها بأنها كنز لا يفنى وهى الحل الوحيد والسحري لمواجهة الفيروس، كما أن الأشخاص الذين يهتمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية نسب إصاباتهم قليلة جدا، "ليس من الضروري ارتداء الكمامات الغالية ولكن من الضروري أن تكون منهج حياة لجميع الأشخاص".

وأوضح الإعلامي، أنه يختبر عدم إصابته بفيروس كورونا من خلال التأكد من حاستي التذوق والشم لديه، معقبا: "لما بشم وألاقي ريحة أكل بعرف أني كويس، فقد حاسة الشم والتذوق من علامات الإصابة بفيروس كورونا، كلنا بقى عندنا هسس جاتلنا كورونا ولا لأ"، مطالبًا في الوقت ذاته بالتقصي عن الفيديوهات المتداولة لاستغاثات الإصابة بفيروس كورونا، وتقديم المساعدة لمن يثبت إصابتهم به.

ودعا أديب، الجمعيات الأهلية إلى تولى مهمة البحث عن أصحاب الفيديوهات ومعرفة المشكلة والتنسيق مع الجهات المعنية لحل أزمتهم، وتقديم الرعاية الصحية لهم إذا كانوا مصابين أو مخالطين لأحد مصاب فيروس كورونا، مؤكدًا أن بعض الدول الأوروبية استعانت بمتطوعين للبحث عن المرضى والمخالطين، ولا نريد مقارنة مصر بدول العالم، "في إيدنا نقلل عدد الإصابات ولا نصل إلى ما وصلت إليه الدول الأوروبية".