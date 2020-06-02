بجائزة 8 آلاف جنيه.. انطلاق مسابقة تصميم لوجو العاصمة الإدارية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، مسابقة تصميم لوجو للمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، وكذلك بعض المشروعات القومية للمتخصصين، وكذلك المتميزين والموهوبين فنيا في مجال الدعاية والتصميم لمرحلتي الطلائع والشباب.

وتستعرض "الوطن"، الشروط المطلوبة وكيفية الاشتراك بالمسابقة، وفق الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، كالتالي:

الشروط المطلوبة للاشتراك بالمسابقة

- أن تتضمن المسابقة تصميم لوجو يعبر عن العاصمة الإدارية الجديدة.

- ألا يقل سن المشترك عن 16 عاما، وألا يزيد عن 40 عاما.

- أن تكون فكرة اللوجو جديدة غير مقتبسة من أي لوجو آخر.

- أن يصاحب اللوجو اسم الكيان باللغتين العربية والإنجليزية.

- أن يسلم المشارك نسخة من التصميم أبيض وأسود jpg، نسخة وأخرى ملونة مع مراعاة أن تكون الألوان صريحة أو متدرجة لكي يكون التصميم صالح للتنفيذ والطباعة.

طريقة الاشتراك بالمسابقة

- يقوم المشارك باستيفاء استمارة المشاركة وإرسال الأعمال من هنـــا، قبل 10 يونيو الجاري.

- في حالة الفوز، يلتزم المتسابق بتنفيذ التعديلات التي تقترحها اللجنة إن وجدت، وتسليم الشعار بمقاسات.

- يحصل أفضل تصميم من مرحلة الشباب، على جائزة مالية قدرها 8000 جنيها، وأفضل تصميم من مرحلة الطلائع على جائزة مالية قدرها 6000 جنيها.