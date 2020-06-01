مطار القاهرة يستقبل 297 مصريا عائدين من جدة

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، رحلة طيران استثنائية سيّرتها الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، لإجلاء 297 مصريا.

وقالت مصادر في المطار، إنّ رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وصلت المطار قادمة من جدة وعلى متنها 297 مصريا كانوا هناك، وجرى إنهاء إجراءات وصولهم، وبدأ أطباء الحجر االصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، إجراء اختبارات فيروس كورونا لهم داخل صالة الوصول، ونقل الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم 7 أيام للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكان مطار القاهرة استقبل صباح اليوم رحلتين قادمين من الرياض والكويت، وعلى متنهما 499 مصريا عالقا، عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.