طقس الثلاثاء معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة خفيفة صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل نهارا، مع شبورة خفيفة، ورياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس لطيف نهارا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا.

وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على الشمال، شديد الحرارة، والرياح معتدلة على الجنوب نهارا، مائل للبرودة ليلا على كليهما، ويكون هناك نشاط للرياح على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المترر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 32 19

الإسكندرية 25 18

وادي النطرون 26 18

طنطا 30 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 26 18

بلطيم 25 19

مطروح 25 18

السلوم 26 18

سيوة 30 18

بورسعيد 26 19

دمياط 25 19

الزقازيق 30 19

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 33 18

السويس 32 19

العريش 27 18

رفح 27 19

رأس سدر 32 18

نخل 34 14

نويبع 35 24

طابا 34 21

كاترين 30 13

الطور 33 22

شرم الشيخ 36 24

الغردقة 37 22

مرسى علم 35 24

الفيوم 33 19

بني سويف 34 19

المنيا 34 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 21

قنا 39 22

الأقصر 40 22

أسوان 41 24

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية

مكة المكرمة 44 28

المدينة 42 25

الرياض 44 28

المنامة 39 32

أبوظبي 41 31

الدوحة 43 30

الكويت 47 30

دمشق 32 12

بيروت 27 20

عمان 31 14

القدس 28 14

غزة 29 19

بغداد 43 26

مسقط 39 34

صنعاء 28 14

الخرطوم 43 28

طرابلس 25 18

تونس 26 16

الجزائر 25 16

الرباط 25 15

أنقرة 20 10

إسطنبول 21 13

إسلام آباد 31 22

نيودلهي 36 25

جاكرتا 33 24

بكين 33 20

كوالالمبور 32 25

طوكيو 26 20

أثينا 23 14

روما 26 14

باريس 28 16

مدريد 30 16

برلين 25 11

لندن 24 13

مونتريال 17 08

موسكو 13 11

نيويورك 23 16

واشنطن 24 15

نواكشوط 27 21

أديس أبابا 24 12