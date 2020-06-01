تبدأ موجه الحر من اليوم.. 14 نصيحة لكبار السن لمواجهة الطقس الحار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن مصر تواجه موجة حر تستمر لمدة 3 أيام، بسبب تأثر شمال البلاد بمنخفض جوي متمركز في الصحراء الغربية، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

ومن المتوقع أن يسود طقس اليوم الاثنين أول أيام مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية نهارا ، تصاحبه رياح معتدلة، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.

ويعتبر كبار السن من أكثر الفئات التي قد تتضرر بسبب ارتفاع الحرارة، وتستعرض "الوطن" بعض النصائح للمسنين لمواجهة الطقس الحار، والتي يقدمها الدكتور خالد مصطفي استشاري الطب النفسي وطب المسنين.

نصائح للمسنين لمواجهة الطقس الحار

يجب متابعة حالة الأرصاد الجوية بشكل يومي، والاستعداد بما يتناسب حسب حالة الطقس.

يجب أن يكون الطقس المحاط بكبار السن مناسب، من خلال التكييف أو المراوح بدرجة مناسبة.

تقليل أكبر فترة ممكن للبقاء في الطقس الحار.

ليس من الضروري أن يعمل التكييف طوال اليوم لكن الأهم هو تشغيله خلال ساعات الذروة.

يمكن استخدام المراوح، لكن إذا كانت الحرارة أكبر من 35 درجة مئوية فأنها ليست مناسبة لكبار السن.

يجب إسدال الستائر لتقليل دخول أشعة الشمس الفوق البنفسجيه حتى لا تسبب ضرر لكبار السن.

الاستحمام بالمياه الباردة يساعد على تبريد الجسم.

يفضل ارتداء ملابس بيضاء أو ذات ألوان فاتحة لتعكس أشعة الشمس.

تجنب الخروج خلال ساعات الذروة، ويجب تقليل الأنشطة الرياضية خارج المنزل.

يفضل أن يحصل كبار السن على فترة الراحة خلال فترة الذروة.

تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم، حيث يفضل تناول العصائر الخالية من السكر، والخضروات الطازجة الغنية بالماء مثل الخيار والخس، بالإضافة إلى الفاكهة أيضا.

إذا كان يجب الخروج خلال فترة الذروة، فيجب ارتداء قبعة كبيرة، نظارة شمسية، ووضع كريم ذات معامل ضد الشمس، ويجب أن يكون معامل الحماية من 60%.

تقليل المدة الزمنية للخروج خلال فترة الذروة.

وممنوع البقاء داخل سيارة موجودة في طريق مكشوف، ونوافذها مغلقة.

الاحتفاظ بأرقام الطوارئ والنجدة، للاتصال بها في حالة حدوث أى اضطراب أو شعور بهبوط