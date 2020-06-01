اكسب 1000 جنيه.. "الرياضة" تطلق مسابقة فنية للشباب من وحي الاختيار

تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع، مسابقة تحت عنوان "عبر من قلبك"، في إطار استغلال الروح الوطنية التي أفرزها مسلسل الاختيار الذي عرض في رمضان الماضي، في مجالات (إلقاء رسالة – رسم – كلمات بالخط العربي – شعر عامي – قصة قصيرة).

شروط المسابقة

1. إلقاء رسالة: يسجل المتسابق مقطعا صوتيا لا يزيد عن دقيقة ونصف (90 ثانية) يعبر من خلاله بأداء صوتي متميز، وقد تكون الرسالة بمختلف اللغات مثل (العربية – الإنجليزية - أو لغة الإشارة).

2. الرسم: تقبل الأعمال بالألوان أو بالأبيض والأسود - مساحة العمل تكون بحجم ورقة الطباعة A3 أو A4.

3. كلمات بالخط العربي: تكتب جملة تدين الإرهاب أو تحث على حب الوطن والانتماء، سواء من الأقوال المأثورة أو من ابتكار المتسابق، ويجب أن تلتزم الأعمال المقدمة بقواعد الخط العربي وجمالياته من تنفيذ المتسابق.

4. الشعر بالعامية: لا تزيد القصيدة على 10 أبيات وتكتب على الكمبيوتر، ولن يلتفت إلى الأعمال المكتوبة بخط اليد.

5. القصة القصيرة: تكتب القصة بلغة عربية خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية، لا يقل عدد كلمات القصة عن 600 كلمة ولا تزيد على 1200 كلمة، ولن يلتفت إلى الأعمال المكتوبة بخط اليد.

الشروط العامة للمسابقة

- المرحلة العمرية المسموح بها من 12 إلى 17 عامًا.

- لا يسمح للمتسابق بالمشاركة في أكثر من مجال.

- يجب أن يكون العمل إبداعيًا أصيلًا لصاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل آخر أو منقول من على الإنترنت، ويتم استبعاد العمل حال ثبوت نقله.

- ألا يكون العمل شارك في أي مسابقة أخرى، ولا يتقدم بالعمل في أي مسابقة أخرى خلال فترة هذه المسابقة.

قيمة جوائز المسابقة

- المركز الأول في كل مجال جائزة مالية قدرها 1000 جنيه (إجمالي الجوائز 5000 جنيه).

- المركز الثاني في كل مجال جائزة مالية قدرها 800 جنيه (إجمالي الجوائز 4000 جنيه).

- المركز الثالث في كل مجال جائزة مالية قدرها 600 جنيه (إجمالي الجوائز 3000 جنيه).

ويمكنك الاشتراك بالمسابقة عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيس بوك.