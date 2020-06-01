محافظ كفر الشيخ يؤكد استقرار الوضع الصحي بالمحافظة وتوافر المستلزمات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، على إستقرار الأوضاع بالمحافظة وجاهزية المستشفيات والمستشفي الجامعي، والصحة لإستقبال أية حالات إصابة بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات، مستعرضا آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة، والإجراءات الإحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات، فضلاً عن الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الإشتباه والمخالطين لهم وفقًا لإجراءات وزارة الصحة الإحترازية.

كما استعرض محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع مجلس المحافظين، الذي تراسه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر الـ"فيديو كونفرانس"، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، جهود المحافظة في الإلتزام بالاجراءات الإحترازية لمنع كافة التجمعات، لافتاً إلى إستقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، واستمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة المنافذ والمنشآت.

كما وجه نور الدين، المواطنين بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، التي قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، وفرض عقوبات حيال المواطنين المخالفين لهذه القرارت.