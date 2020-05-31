بالأسماء.. "الصحة" تخصص 27 مستشفى عزل بمحافظة الدقهلية

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية أسماء مستشفيات العزل بمحافظة الدقهلية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسماء مستشفيات العزل بمحافظة الدقهلية

_ مستشفي بني عبيد التخصصي.

_ مستشفي المنصورة التخصصي.

_ مستشفي السنبلاوين العام.

_ مستشفي المنزلة المركزي.

_ مستشفي ميت غمر المركزي.

_ مستشفي نبروه المركزي.

_ مستشفي شربين المركزي.

_ مستشفي سندوب.

_ مستشفي دكرنس العام.

_ مستشفي منية النصر المركزي.

_ مستشفي أجا المركزي.

_ مستشفي الجمالية المركزي.

_ مستشفي بلقاس المركزي.

_ مستشفي المقاطعة المركزي.

_ مستشفي جمصة المركزي.

_ مستشفي شبرا سندي المركزي.

_ مستشفي سلسيل المركزي.

_ مستشفي دماص المركزي.

_ مستشفي اتميده المركزي.

_ مستشفي شبراهور المركزي.

_ مستشفي الكردي المركزي.

_ مستشفي صدر المنصورة.

_ مستشفي صدر بهوت.

_ مستشفي صدر دكرنس.

_ مستشفي صدر المنزلة.

_ مستشفي المطرية المركزي.