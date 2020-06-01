الموافقة على شراء مستلزمات لمكافحة العدوى بمستشفيات عزل الدقهلية بـ1.3 مليون جنيه

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، على شراء مديرية الصحة لمستلزمات وقاية شخصية ومكافحة عدوى وماسكات جراحية لزوم مواجهة فيروس كورونا بمبلغ 1.3 مليون جنيه .

وقال محافظ الدقهلية، إن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين وخاصة توفير احتياجات المرضى في مختلف التخصصات وتوفير المستلزمات الطبية والعلاج اللازم لهم.

وأكد محافظ الدقهلية على سرعة إنهاء إجراءات الشراء وفقا للقانون لتوفير ما يلزم للمستشفيات من مستلزمات طبية متنوعة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على مستشفيات مديرية الصحة.

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المستلزمات الطبية التي سيتم شرائها ضرورية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل لتوفير خدمة طبية لائقة للمرضى والمصابين موجها الشكر للمحافظ على دعمه الملموس لقطاع الصحة.