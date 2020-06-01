بتكلفة 5 ملايين جنيه.. بدء إنشاء كوبري مشاة كفر شبين أعلى السكة الحديد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء أعمال انشاء كوبري مشاه كفر شبين بمدينه شبين القناطر بتكلفة تبلغ 5 ملايين جنيه ويقوم على تنفيذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى ويعمل الكوبري علي نقل حركه المواطنين من اعلى السكه الحديد حماية لأرواحهم حيث يتطلب هذا المكان وجود هذا الكوبري لتعرض المواطنين لحوادث لمرورهم من فتحات غير شرعية تم غلقها.

رافق المحافظ خلال الجوله الدكتور عواد أحمد السكرتير العام واللواء اسامة عبد الفتاح مساعد مدير الامن وغريب احمد على رئيس مدينة شبين القناطر والمهندس طلعت سلطان الاستشاري الهندسي للمحافظة ومسئولي جهاز التعمير واستشاري المشروع.

أكد المحافظ، ضرورة التنسيق التام والانتهاء من أعمال نقل المرافق وعمل محضر انضمامى لجميع الأجهزة المشتركة وسرعة البدء في تنفيذ الأعمال المدنية للكوبري والانتهاء منه في وقت قياسي نظرا لحاجة المواطنين اليه مشيرا إلى أن هذا الكوبري بعد انشائه سيرفع العبء عن كاهل المواطنين القاطنين بتلك المنطقة.