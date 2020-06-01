خطوات التظلم الإلكتروني لحاجزي الإعلان الـ12 غير المنطبق عليهم الشروط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من الفرز والفحص المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين بالإعلان الـ12 ضمن برنامج الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط، وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقًا للضوابط المُعلن عنها سابقًا بالإعلان.

وأسفرت نتائج الفرز للمناطق المتاحة بالإعلان، عن وجود 4702 طلب انطبقت عليه الشروط مبدئيًا، و7862 طلبًا لم تنطبق عليه الشروط، ويُمكنك أولًا الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتين:

- الدخول على الرابط الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints).

- إدخال الرقم القومي والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفة الموقف من الفرز.

- أو من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي إلى رقم 9311 وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتم فتح باب التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، بداية من الأحد 7 يونيو، وحتى الثلاثاء 30 يونيو الحالي، وذلك كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير المُنطبق إلى المُنطبق، ولن تُقبل تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، خاصة مخالفي الحد الأقصى والأدنى للدخل وكذلك للسن – المُعلن عنها سابقًا – مع إمكانية استيفاء المُستندات أو البيانات غير المُكتملة خلال تلك الفترة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

ويمكنك إرسال التظلم إلكترونيًا – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – عن طريق الآتي:

- إدخال الرقم القومي للحاجز على الرابط التالي (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints) والذي يتم إيضاحه للمواطنين في الرسالة النصية المرسلة لهم من خلال الوسيلتين السابق ذكرهما.

- يدرس الصندوق التظلم المُرسل، ويتم مراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها، وتنشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم.