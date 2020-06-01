مخاوف أمريكية من انتشار كورونا في ظل الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد

أعرب مسؤولون أمريكيون عن تخوفاتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل استمرار التظاهرات الاحتجاجية على مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد.

وقال حاكم ولاية "مينيسوتا" الأمريكية تيم فالز، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه يتوقع زيادة الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير في ولايته مع استمرار تظاهر مجموعات كبيرة من المحتجين على ارتكاب انتهاكات بحق أصحاب البشرة السمراء.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو قد قال أيضا، في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت الماضي، إنه بالرغم من حق المواطنين في الاحتجاج، حتى خلال وجود الجائحة، عليهم أيضا واجب حماية صحة أنفسهم والآخرين.

وأضافت الشبكة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس الوبائي في البلاد بلغ صباح اليوم الاثنين 1.790.191 حالة، فضلا عن 104.383 حالة وفاة، مشيرة إلى توقعات بزيادة الأعداد خلال الأيام القادمة بعد اندلاع التظاهرات.

يذكر أن أعداد وفيات فيروس كورونا تخطت 100 ألف حالة في ذات الأسبوع الذي شهدت فيه جميع أنحاء أمريكا احتجاجات على مقتل فلويد على يد الشرطة في مدينة "مينيابوليس" الأمريكية، حيث شهد أمس الأحد وحده 20 ألف حالة وفاة، وفقا لبيانات أعلنتها جامعة "جونز هوبكنز".