إصابة عامل بكورونا في محطة الصرف الصحي بجمرك الإسكندرية.. وعزل المخالطين

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي فى الإسكندرية، اليوم، عن ظهور حالة إيجابية بين العاملين بمحطة الصرف الصحي بمنطقة الجمرك، حيث أبلغ العامل مديره بثبوت التحاليل الإيجابية، ويتم إبلاغ الإدارة من خلال الخط الساخن.

وقال "نافع"، لـ"الوطن"، إنه بعد الإبلاغ يتم منح العامل إجازة لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى حصر كافة المخالطين له ويتم العزل المنزلي لمدة 14 يوما وإبلاغ الطب الوقائي، مع صرف كافة مستحقات العاملين أثناء فترة العزل المنزلى.

وأضاف أنه فور إبلاغ الشركة بإصابة عامل في محطة يتم إرسال السيارات وأدوات التعقيم والتطهير من أجل تطهير المحطة بالكامل، لمنع انتشار الفيروس بين العاملين وحفاظاً علي صحة وسلامة العاملين.

وأشار إلى أن الشركة تهتم بحياة وصحة جميع العاملين حيث فور وصول أي بلاغ بوجود حالة إيجابية يتم التعامل الفوري بالعزل للمخالطين والتعقيم وصرف كافة المستحقات المالية، لافتا إلي أنه حتى العمالة الموسمية التي تعمل في المشاريع التابعة للصرف الصحي يتم صرف مستحقاتها المالية دون تاخير في حالة إصابة عامل بكورونا.