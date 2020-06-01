تضامن النواب توافق على موازنة "القومي للمرأة"

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على موازنة المجلس القومي للمرأة بحضور مسؤولي وزارة المالية والتخطيط.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، دور المجلس واختصاصاته، ويتمثل في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما يعمل المجلس على عدة محاور، وهي الحماية للنساء، والمحور التشريعي من خلال إعداد مشاريع القوانين الخاصة بالمرأة.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنّ المجلس أنشأ عددا من المقرات بعدد من المحافظات، بينها جنوب سيناء ودمياط والسويس، ليكون هناك بيت للمرأة المصريه في كل محافظة، وجار التعاون مع المحافظين لتوفير أراض لبناء المقرات طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت مرسي أنّ مصر استعادت الريادة الدولية في مجال المرأة، موضحة أنّ المجلس لديه هدفين يعمل عليهما، وهما النهوض بمستويات التشغيل للمرأة، والنهوض بمستويات المعيشة لهن.

ولفتت إلى أنّ المجلس أجرى استطلاع رأي حول فيروس كورونا والعنف ضد المرأة خلال تلك الفترة، وخرجت بإحصاءات صحيحة، كما قدم المجلس مساعدات للسيدات والتوعية بفيروس كورونا وضرورة عدم الخروج من المنزل.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، ضرورة الاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديا، موضحا أنّ ذلك يعود بالنفع على المجتمع بآثار إيجابية، مؤكدا أنّ المجلس القومي للمرأة يقوم بدور كبير وعليه عبء أكبر.