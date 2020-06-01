الحكومة تناقش موعد فتح دور العبادة والسينمات والمطاعم وعودة الطيران

تعقد لجنة إدارة أزمة كورنا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا هذا الأسبوع، لتحديد موعد فتح دور العبادة، كما ستناقش ملف فتح السينمات والمطاعم والكافيهات، بضوابط واشتراطات حمائية، وكذلك التوقيت الملائم لعودة الطيران وفتح المجال الجوى.

وتواصل وزارة الأوقاف أعمال وضع المخطط والتصور النهائى لخطة إعادة فتح المساجد أمام المصلين، وأعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن مخطط مسافات التباعد بين المصلين داخل المساجد المقترح فور عودة فتح المساجد.

ويتضمن المخطط، وفقا لما نشرته وزارة الأوقاف، نظاما خاصا لترتيب صفوف المصلين داخل المساجد، حيث اشترطت ترك مسافات لا تقل عن صافى متر ونصف طولا وعرضا "رأسيا وأفقيا" بين كل شخص وآخر وبين كل صف.

فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وجود تقديرات بشأن استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أنه أكد أن الوضع ما يزال "تحت السيطرة".

وتوقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصول عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 40 ألفا في الفترة من 10 لـ13 يونيو، قائلا: "قد نصل إلى 30 ألف حالة يومي 4 أو 5 يونيو الحالي".