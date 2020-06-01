اليونان تتحمل نفقات حجر السائحين المصابين بكورونا ضمن خطة عودة السياحة

تعهدت الحكومة اليونانية، اليوم، بتحمل نفقات الحجر الصحي لأي سائح تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال زيارته للبلاد هذا الصيف، ضمن خطة أثينا لعودة السياحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس، في تصريحات نقلتها النسخة الأوروبية لمجلة بوليتيكو، إنه سيجري الإعلان خلال الأيام المقبلة عن باقي تحضيرات اليونان لاستقبال السياح؛ كأماكن إقامتهم وكيفية وصولهم للبلاد، وما سيحدث مع أصدقاء أو أقارب السياح المسافرين معهم إذا ثبتت إصابة أحدهم بالفيروس.

واتخذت اليونان اليوم أولى خطواتها نحو العودة التدريجية لحركة السياحة مع إعلانها السماح بإعادة فتح الفنادق التي تعمل على مدار العام، كما أعلنت أنها ستكون جاهزة لاستقبال السائحين من بعض الدول بدءا من 15 يونيو الجاري، دون حجر إلزامي أو فرض إجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بـكوفيد-19.