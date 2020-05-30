15 يونيو.. اليونان تسمح برحلات جوية إضافية لدول الاتحاد الأوروبي

أعلنت السلطات اليونانية، السماح برحلات جوية إضافية لدول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 15 من يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في اليونان إلى 2915 حالة

وسجلت اليونان، اليوم، 7 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2915 حالة، فيما لم تسجل حالات وفيات اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن المتحدث باسم وزارة الصحة سوتيريس تسيودراس قوله في بيان، إن من بين الإصابات 634 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1696 حالة نتيجة مخالطتهم لأشخاص مصابين باليونان.

وأضاف تسيودراس، أن 52 من إجمالي 175 حالة من وفيات فيروس كورونا المستجد، السابقة من النساء ومعظم الحالات كانت تعاني من أمراض مزمنة ويبلغ معدل متوسط أعمارهم 76 عاما.

وقال إن 14 مصابا بينهم أربع نساء يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويبلغ معدل متوسط أعمارهم 70 عاما وما فوق في حين تم شفاء 106 مصابين من الوباء.

وأشار تسيودراس، إلى أن المختبرات الطبية أجرت 178316 تحليلا للكشف عن الإصابة بالوباء منذ انتشاره باليونان.